Milan Femminile, prima dell'ultima curva

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prolungare la propria striscia di imbattibilità e chiudere l'annata sportiva regalandosi un'ultima soddisfazione: questo l'obiettivo con cui le rossonere di Ganz si avvicinano all'ultima curva della Poule Scudetto di Serie A Femminile. Dal successo nel Derby (3-1) del PUMA House of Football in avanti, sono arrivati infatti tre pareggi - tutti con un punteggio differente ma ugualmente rocamboleschi ed emozionanti. Una costante sono state le doppie rimonte: prima effettuata nel 3-3 contro la Juve, poi incassata nel pari più recente con la Roma.

Quattro turni senza ko e altrettante prestazioni convincenti, nonostante un numero non indifferente di infortuni e assenze a cui le rossonere hanno dovuto far fronte. Nelle ultime settimane, inoltre, si sono osservati in campo anche alcuni volti nuovi: da Chanté Dompig, trascinatrice dell'ultimo periodo con due reti in quattro presenze, a Nesrine Bahlouli - protagonista anche con la maglia della Primavera. L'attaccante olandese, in particolare, era al rientro dopo un lungo infortunio, ma ha subito convinto tutti.

Tra le note positive di questa fase conclusiva di stagione, risalta anche la crescita esponenziale di Angelica Soffia, che ha messo in luce tutte le qualità - tecniche e caratteriali - a disposizione della classe 2000. E ora, per le rossonere è in programma un fine settimana di pausa, utile per recuperare le energie e aumentare la concentrazione verso l'ultimo - e decisivo per la classifica - incontro stagionale di questa Poule Scudetto: l'atteso Derby contro l'Inter, appuntamento previsto nel weekend del 28 maggio.

"Dobbiamo essere pronti, ci attende una partita tosta e che conterà anche per l'orgoglio cittadino. Abbiamo quindici giorni per prepararla nel migliore dei modi e saremo pronti a dare battaglia, sperando nel frattempo di recuperare qualche giocatrice", così aveva anticipato la stracittadina Mister Ganz al termine di Milan-Roma. Una vittoria consentirebbe inoltre di blindare il terzo posto, forza ragazze!