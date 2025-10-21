Milan Femminile, rinnovo di 4 anni per Karen Appiah
La calciatrice del Milan Femminile, l'attaccante 2007 Karen Appiah ha rinnovato il suo contratto per quattro anni, fino al 2029. Di seguito si riporta il comunicato ufficiale pubblicato sul sito rossonero.
"AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Karen Appiah fino al 30 giugno 2029.
Arrivata al Milan nell'estate del 2023, Karen ha già conquistato uno Scudetto Primavera e una Viareggio Women's Cup nel 2024, andando a segno in entrambe le finali.
L'attaccante classe 2007 ha esordito ufficialmente in Prima Squadra durante Roma-Milan di Serie A Women's Cup lo scorso 6 settembre, trovando la prima rete tra le professioniste nel fine settimana successivo contro la Ternana".
