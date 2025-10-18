Sconfitta amarissima per il Milan Femminile, le parole della Coach Bakker

Sconfitta davvero amara per il Milan Femminile che, oggi pomeriggio al Viola Park, fino al 94° vinceva per 3-2 grazie al gol di Soffia e alla doppietta di Renzotti. La Fiorentina ha pareggiato prima al minuto 94 e poi addirittura segnato la rete della vittoria al 97°, vincendo per 4-3. Seconda volta consecutiva che le rossonere vengono sconfitte in rimonta e nel corso del recupero finale. Di seguito le dichiarazioni della Coach Suzanne Bakker a Milan TV al termine della partita.

Le parole della coach Suzanne Bakker nel post gara: "È incredibile... Credo che avevamo giocato così bene, stavamo conducendo per 3-2 e ancora nel recupero abbiamo subito due volte. È doloroso, doloroso per come abbiamo lottato insieme: le distanze tra le parti erano davvero buone. E avevamo fatto meglio della scorsa settimana..."