Stemperini: "Allegri non ha avuto Leao, non oso immaginare cosa farà con lui"
È un Milan che si trova subito davanti a un nuovo ostacolo quello che rientra dalla seconda sosta per la Nazionale: non solo una partita ostica contro la Fiorentina, domani sera alle 20.45 a San Siro e condita dalle emozioni del ritorno di Pioli da avversario, ma soprattutto il fatto di dover scendere in campo e dare continuità ai buoni risultati della prima parte di stagione senza Pulisic, Rabiot, molto probabilmente Estupinan e forse anche Nkunku. Questi si vanno ad aggiungere a Jashari, lungodegente.
L'agente FIFA Sandro Stemperini ha parlato, intervistato da Tuttomercatoweb.com, della situazione del club rossonero: "Allegri riesce a tirare sempre il massimo dai suoi calciatori. Lo abbiamo visto negli anni della Juventus dove con mille difficoltà ha fatto molto bene. Vedo un Milan che gioca bene ed è ben organizzato. Non ha avuto Leao, non oso immaginare cosa farà con lui. Il Milan è un'antagonista importante per il Napoli, le qualità di Allegri possono fare la differenza".
