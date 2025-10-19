Callegari: “Test provante per il Milan per misurare valore delle alternative. Leao può essere decisivo”

Nell'ultimo video del suo canale YouTube, Massimo Callegari ha commentato così la sfida di domenica sera tra Milan e Fiorentina. Queste le sue parole:

Sul Milan: "Vedremo il Milan cosa proporrà in termine di scelte, senza Rabiot, Pulisic, due dei migliori giocatori di questo inizio di stagione, quindi anche per il Milan è un test provate perchè si misura il valore delle alternative. Loftus-Cheek ha tutte le qualità per compensare all'assenza di Rabiot da assalitore, da incursore, per dare forza alla manovra offensiva. Leao gioca per una scelta non del tutto tecnica, non so se questo possa incidere, è diverso sapere di giocare perchè l'allenatore punta su di te oppure giocare perché manca un tuo compagno, però non è un aspetto sul quale Leao si deve soffermare. Dovrà cercare di essere determinate come lo è stato con Pioli, deve lasciarsi dietro le critiche e giocare libero di testa ma molto molto centrato sulla prestazione. Così potrebbe essere decisivo".

Sulla Fiorentina: "È una partita che significa moltissimo per il destino di Stefano Pioli perchè arriva proprio a San Siro contro il Milan in una situazione di fragilità della sua squadra che non è riuscita a ottenere con la Roma quello che ha meritato, almeno un pareggio, per la prestazione, questo ha inciso. La squadra ha delle qualità, non rinnego quello che ho sostenuto ad inizio stagione ossia che il mercato della Fiorentina è stato insieme a quello del Como uno dei più interessanti, completi, manca forse qualcosa a centrocampo".