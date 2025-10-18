Beffa clamorosa, il Milan femminile perde subendo due gol nel recupero

Sconfitta clamorosa per il Milan Femminile che, per la seconda settimana consecutiva, va vicina all'impresa al Viola Park contro la Fiorentina ma perde nel recupero, questa volta in maniera ancora più clamorosa che contro la Roma. Nel pomeriggio toscano le rossonere di Suzanne Bakker hanno subito due gol in tre minuti nel recupero, venendo recuperate e scavalcate perdendo per 4-3. Risultato beffardo per la squadra milanista che rimane a tre punti in tre gare e soprattutto con tantissimo amaro in bocca per un'altra occasione sfumata.

Le danze sono state aperte dalle padrone di casa della Fiorentina che hanno segnato su rigore con Severini al minuto 26. Prima dell'intervallo, nel giro di cinque minuti al 32° e al 37°, le rossonere hanno ribaltato tutto grazie alle reti di Renzotti e Soffia. A inizio ripresa la Viola torna in gara, pareggiando al 58° con il gol di Janogy. Il Milan però rimane dentro la partita ed è ancora grazie a Renzotti a riportarsi avanti. Sembrava fatta e invece incredibilmente il Diavolo subisce due gol al 94° e al 97°, segnati da Janogy e Tryggvadóttir.

La classifica:

Classifica

Roma 6

Napoli 6

Lazio 6

Inter 4

Fiorentina 4*

Sassuolo 4*

Milan 3*

Como 3*

Parma 3

Genoa 3*

Juventus 1

Ternana 0*

*una gara in più