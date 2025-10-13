Femminile, Babb dopo l'operazione al ginocchio: "Gli infortuni ti mettono alla prova e ti mostrano quanto sei forte!"

vedi letture

Selena Babb, portiere del Milan, nei giorni scorsi è stata operata nuovamente al ginocchio in artroscopia. La rossonera, con un post su Instagram, condivide con i tifosi i suoi pensieri sul momento difficile, ma senza perdere speranza e voglia di lottare:

"Si dice che la terza volta sia quella buona. Ho sempre detto che avrei fatto qualsiasi cosa per impedire che la palla entrasse in porta. Quella porta è sacra e darò sempre il massimo per mantenerla inviolata. Purtroppo questo comporta dei rischi. Qualsiasi posizione comporta dei rischi. Sono passati 477 giorni dal mio infortunio, una “semplice” lesione al menisco che ha portato a un infortunio molto complesso, ma sapete bene che non si può mai fermare qualcuno che ha la mentalità vincente e vuole avere successo!

Gli infortuni sono purtroppo parte integrante del calcio, ti mettono alla prova in modi che non ti aspetti, ma soprattutto ti mostrano quanto sei davvero forte! Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò dire che sono tornata, ma fino a quel momento lavorerò sodo per essere migliore che mai, con il sorriso sulle labbra. Ricordate che il duro lavoro viene premiato e che la vita è migliore quando lo si fa con il sorriso sulle labbra. A presto, campo! Sto arrivando!".