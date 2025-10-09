Milan Femminile, Koivisto in vista della Roma: "Dobbiamo lavorare sodo e giocare da squadra"

Emma Koivisto, difensore del Milan Femminile, che ha annunciato la recente gravidanza della compagna, ha parlato ai microfoni di Milan TV di questa emozione e della stagione appena cominciata.

Sull'emozione della gravidanza: "Siamo davvero emozionate e non vediamo l'ora che arrivi la piccola. Ovviamente siamo anche nervose ma credo sia normale, perché la nostra vita sta per cambiare. Abbiamo sempre sognato di avere una famiglia un giorno e ora quel sogno si sta realizzando. Diventare madre è qualcosa difficile da comprendere fino a che non accade davvero: è qualcosa di più grande del calcio. Tutta la squadra è stata davvero felice per me quando ho annunciato che avremmo avuto una bambina: sarà fortunata ad avere questa squadra intorno a sè"

Sulla vittoria contro il Genoa: "Ovviamente sono contenta di aver segnato e di aver iniziato la stagione con una vittoria. Sono molto orgogliosa della nostra squadra, per prima cosa perché abbiamo conquistato i tre punti ma anche per il modo con il quale li abbiamo conquistati: il Genoa ha segnato per primo ma noi non abbiamo mollato. Abbiamo creduto fino alla fine di poter vincere"

Sul gol decisivo al 97°: "All'inizio pensavo di essere in fuorigioco perché ero così sola, quindi non ho creduto di aver segnato finché la palla non è tornata a centrocampo. Sono stata anche felice di vedere quanto questa vittoria significasse per la squadra e di quanto tutti fossero contenti per me perché avevo segnato il gol decisivo. Spero che un giorno la nostra bambina possa vedere la mentalità che abbiamo qui in questa squadra e lo spirito che ci unisce"

Sull'esperienza in vari campionati: "Sono molto fortunata ad aver girato diversi campionati e paesi durante la mia carriera: penso sempre ci sia qualcosa di positivo e delle lezioni che puoi portare via con te quando te ne vai, allo stesso tempo ci sono cose che puoi lasciare nel passato. Durante il mio periodo qua in Italia ho imparato molto su me stessa. Sono diventata di sicuro più paziente e ho imparato a vivere di più nel presente. In più amo quanto gli italiani siano rilassai e socievoli, come si godono la vita ogni giorno e spero che anche questa cosa possa impararla la nostra bambina"

Sugli aspetti appresi in campo: "In campo ho imparato ad aspettarmi l'inaspettato: credo che qui le giocatrici siano più imprevedibili il che rende tutto più difficile, specialmente per un difensore come me"

Sulla prossima gara contro la Roma: "Abbiamo giocato delle buone partite contro la Roma durante il mio periodo qui al Milan. Credo che però il passato non impatterà sul presente e non importa come sono andate le cose contro di loro negli anni scorsi. È una nuova stagione, loro hanno cambiato delle giocatrici. Noi dobbiamo solo lavorare sodo, giocare da squadra ed essere costanti per tutta la partita: se lo faremo avremo buone possibilità domenica"