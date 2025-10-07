Aperta la vendita per l'esordio casalingo del Milan Femminile contro la Roma

È una delle sfide più importanti della stagione l'esordio casalingo in campionato delle rossonere di Suzanne Bakker. La seconda giornata di Serie A Women propone Milan-Roma, match di cartello tra due squadre che hanno superato, nel turno inaugurale, due neopromosse: il Genoa in rimonta per Grimshaw e compagne, la Ternana Women per le giallorosse. Una partita, quindi, in cui le due squadre cercano continuità e conferme dopo le belle risposte nella prima giornata: un appuntamento da non perdere al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda, si gioca domenica 12 ottobre alle 12.30.

Per Milan-Roma è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ intero e 5€ il ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente allo stadio, raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Fiorenzuola dell'autostrada A1 ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze - e in treno, con la stazione di Fiorenzuola che dista meno di 1km a piedi: per informazioni sui collegamenti vi invitiamo a consultare la pagina di Trenitalia.

MILAN-ROMA, SERIE A WOMEN

DOMENICA 12 OTTOBRE ORE 12.30

VELODROMO ATTILIO PAVESI - FIORENZUOLA D'ARDA

BIGLIETTI: 10€