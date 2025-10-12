Milan Femminile, Bakker: "Quando sei in vantaggio a 15 dalla fine, bisogna fare scelte migliori"

Domenica amara per il Milan Femminile che è andato a un passo dall'accarezzare il sogno di fermare la Roma, alle 12.30 nel corso della seocnda giornata della Serie A Women. Il vantaggio rossonero a poco più di un quarto d'ora dal termine non è bastato, con le giallorosse che hanno rimontato e vinto per 2-1, lasciando a bocca asciutta le milaniste ma con la consapevolezza che quest'anno la squadra sembra aver fatto uno step in più sotto il profilo della tenuta mentale e fisica.

L'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post gara: "Quando sei in vantaggio 1-0 con ancora 10-15 minuti da giocare, bisogna fare delle scelte migliori. È questo quello che possiamo imparare: cosa fare dopo essere andati in vantaggio. Verso la fine della partita sei più stanca che all'inizio: ma cosa fare poi? Qual è la scelta giusta? Abbiamo bisogno di tutte. Loro hanno fatto gol con un calcio piazzato ed è stato 1-1. Dopo devi avere il tuo momento e lo abbiamo avuto, in cui abbiamo avuto qualche occasione. La sconfitta fa male: settimana scorsa abbiamo fatto gol nel recupero, oggi abbiamo perso. De Sanders ha giocato bene, ha fatto un bel gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È stata una giornata piena per la difesa perché abbiamo avuto il pallone, tenendo il possesso. Se posso paragonarla a settimana scorsa, siamo al lavoro per migliorare e vogliamo cinvere ogni partita questo è chiaro. Ma rispetto alla settimana scorsa abbiamo migliorato la fase di possesso, abbiamo giocato più palloni davanti. Adesso dobbiamo cedere cosa imparare da questa partita e come metterlo in pratica contro la Fiorentina"