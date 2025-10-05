Serie A Women, il Milan di Bakker ribalta il Genoa nel finale: 2-1 al debutto stagionale

Dopo la parentesi della Women’s Cup, torna la Serie A Women con la prima giornata della stagione 2025-2026. Il Milan di Suzanne Bakker apre il campionato sfidando il Genoa, neopromosso dalla Serie B. ra le principali novità di questa stagione spiccano il ritorno al girone unico a 12 squadre e l’introduzione del Football Video Support (FVS), come annunciato dalla FIGC. Questo nuovo strumento consentirà al direttore di gara, su richiesta degli allenatori e mediante un gesto convenzionale con consegna di una card al quarto ufficiale, di rivedere al monitor determinate situazioni di gioco. Quattro le casistiche previste: episodi legati alla realizzazione di una rete, assegnazione o meno di un calcio di rigore, espulsione diretta ed eventuali scambi di identità. Inoltre, in Serie A Women Athora, ogni rete realizzata sarà comunque visionata al monitor prima della ripresa del gioco.

IL MATCH

La sfida allo Sciorba Stadium si apre con ritmi equilibrati e poche emozioni nella prima frazione. Al 10’, il Genoa sfiora il vantaggio con una traversa clamorosa: la palla, rimbalzata in area, finisce sui piedi di Acuti, che però non riesce a deviare verso la porta. Il Milan, però, risponde al 18’ con una punizione ben gestita da Ijeh, che controlla e calcia con potenza trovando la pronta risposta del portiere rossoblù. Alla mezz’ora, ancora Ijeh ci prova dalla distanza, ma la conclusione termina di poco a lato. Quando il primo tempo sembra avviarsi verso lo 0-0, al 44’ arriva la doccia fredda per le rossonere: Cinotti serve un preciso assist in area e Søndergaard devia in rete, firmando l’1-0 Genoa.

Nella ripresa, le liguri si difendono con ordine e concedono pochissimo alle avversarie. Il Milan fatica a trovare spazi, ma cresce nel finale: al 77’ va vicino al pareggio su calcio d’angolo, con la deviazione di Soffia neutralizzata ancora una volta da un’attenta Forcinella. All’83’ il Genoa sfiora il raddoppio, ma spreca clamorosamente: sul ribaltamento di fronte, arriva la reazione del Milan. Dompig pennella un cross perfetto dalla destra e Ijeh, di testa, insacca sul secondo palo per l’1-1. Il Diavolo si accende negli ultimi minuti: Forcinella salva due volte il risultato, prima sul tiro di Kyvag e poi sulla ribattuta di Arrigoni. Ma al 97’, nel pieno del recupero, arriva il sorpasso: Koivisto si inserisce sul cross dalla sinistra e devia in rete il pallone del 2-1.

Termina così una gara non sempre brillante sul piano del ritmo, ma intensa e combattuta fino all’ultimo istante. Il Milan mostra carattere, reagisce allo svantaggio e trova nel finale i primi tre punti della Serie A Women 2025-2026, inaugurando nel migliore dei modi la nuova era targata Bakker.