MN - Milan Femminile, il punto sulle giocatrici infortunate

MN - Milan Femminile, il punto sulle giocatrici infortunateMilanNews.it
Oggi alle 14:48MILAN FEMMINILE
di Federico Calabrese

Oggi alle 15:30 il Milan Femminile sarà impegnato contro il Sassuolo nella gara valida per la 6^ della Serie A Women. Questo il punto sulle giocatrici rossonere infortunate.

Babb: in riabilitazione per intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro

Gemmi: in riabilitazione post riscostrunzione crociato sinistro

Renzotti: problema muscolare flessore sinistro

Soffia: problema muscolare flessore destro

Sorelli: in riabilitazione da intervento chirurgico caviglia sinistra

Stokic: gioca con la Primavera

Zanini: in riabilitazione post ricostruzione crociato sinistro