Femminile, Bakker: "Se paragono questa partita alle due precedenti molte calciatrici non hanno raggiunto il livello di quelle partite”

Nel pomeriggio di ieri il Milan Femminile ha perso sul campo del Como Women. Queste le dichiarazioni della coach Bakker a Milan TV:

Sulla partita:

“Non è stata una buona partita, un po’ come il tempo. Possiamo discutere delle decisioni arbitrali, i rigori, il cartellino rosso e tutto il resto, ma dobbiamo guardare a noi stesse. Se paragono questa partita alle due precedenti molte calciatrici non hanno raggiunto il livello di quelle partite”.

Come mai non avete tenuto quel livello?

“A volte è difficile spiegare il motivo di una prestazione inferiore, ma se guardo al lato calcistico penso che nel primo tempo abbiamo perso palla a centrocampo troppe volte, e loro aspettavano quel momento per contrattaccare. Nel secondo tempo è andata un po’ meglio ma ricordo forse una sla occasione, quella di Mascarello. Nient’altro. È troppo poco in queste partite. È una questione di mentalità? Forse contro la Juve è “più facile” trovare la giusta mentalità. È difficile dirlo. Ma dobbiamo fare questo passo, avere la fame di vincere anche queste partite. Avevamo vinto le ultime due partite ma adesso abbiamo perso”.

Sulle prossime partite:

“Dobbiamo continuare a spingere, la prossima settimana affrontiamo il Sassuolo e vogliamo vincere la partita. Ho detto alle calciatrici che devono chiedersi perché non hanno giocato al loro livello. È l’unica cosa che possono fare. Senza lamentarsi per altre cose, l’unica cosa che possono influenzare è la propria prestazione. Se riusciamo a rialzarci insieme, sono convinta che la settimana prossima faremo un passo avanti. Questa squadra sta imparando molto velocemente, e lo dimostreremo la prossima settimana”.

Lo spirito di squadra:

“Avete visto che lottiamo come una squadra, fino al fischio finale quando Laura (Giuliani, ndr) è salita in attacco sul corner. Credevamo di poter pareggiare la partita, si vede che non ci arrendiamo, che non moliamo mai. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Quello che ci siamo dette all’intervallo poi l’abbiamo fatto meglio in campo, ma ovviamente vogliamo anche il risultato”.