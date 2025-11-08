Serie A Femminile, Il Milan alza la voce: Ijeh e Dompig piegano la Juventus in un match di carattere

La quinta giornata della Serie A Women Athora si è aperta con due risultati forti: la manita inflitta dalla Fiorentina alla Roma e il pareggio in extremis tra Inter e Sassuolo. Protagonista di questo sabato pomeriggio, il big match Milan–Juventus, mentre il turno si completerà domenica con Ternana–Como, il Napoli impegnato sul campo della Lazio e il confronto fra Genoa e Parma. Milan e Juventus arrivano alla sfida divise da un solo punto, con la squadra di Massimiliano Canzi che parte da un vantaggio statistico significativo: 14 risultati utili negli ultimi 17 confronti diretti in Serie A contro le rossonere, con 11 vittorie e 3 pareggi. Il Milan di coach Bakker, però, si presenta con motivazioni alte e con la volontà di capitalizzare la buona prestazione offerta nel turno precedente contro la Lazio.

La partita si apre con un Milan ordinato, solido in fase difensiva e pronto a ripartire in velocità, proprio come visto contro la Lazio. Al 17’, le rossonere ribaltano l’azione e lanciano Ijeh in campo aperto: l’attaccante si accentra e calcia, ma la conclusione è centrale e facilmente gestita dal portiere bianconero. Tre minuti più tardi, al 20’, il Milan sblocca il match grazie a una grande iniziativa sulla fascia di Renzotti, che salta l’avversaria, arriva al cross e trova la deviazione vincente di Ijeh sotto porta per l’1-0. La Juventus reagisce e al 32’ sfiora il pari: Beccari colpisce da posizione ravvicinata trovando una deviazione di Cernoia che costringe Giuliani a un’uscita tempestiva. Il gol del pareggio arriva allo scadere del primo tempo, firmato da Girelli su assist perfetto di Bonansea.

Nella ripresa, Giuliani è subito decisiva al 53’, respingendo una conclusione ravvicinata di Bonansea, che non riesce a superarla da pochi passi. Le bianconere continuano a spingere e al 61’ sfiorano nuovamente la rete con un cross teso sul quale Girelli non riesce a trovare né il controllo né la deviazione. Il Milan reagisce e al 65’ torna avanti: sugli sviluppi di un’azione confusa nell’area piccola, Ijeh non riesce a calciare, ma la palla termina sui piedi di Dompig che esplode un destro potente e preciso, firmando il 2-1 rossonero. Le rossonere hanno la chance per chiudere la partita al 72’, ancora su un’azione caotica in area: prima Ijeh e poi Van Dooren non trovano però la deviazione vincente. Nel finale, la Juventus prova l’assalto definitivo, alzando il baricentro e cercando con insistenza e profondità. Il Milan, però, mantiene ordine e compattezza, chiudendo gli spazi e gestendo con maturità i momenti più complessi del match. Dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio sancisce una vittoria pesante per le rossonere: tre punti che rafforzano fiducia, identità e continuità di rendimento. La squadra di Bakker conferma i segnali di crescita visti nelle ultime settimane, supera in questo modo la Juventus salendo al terzo posto in classifica a 9 punti.