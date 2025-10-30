Femminile, disponibili biglietti per Milan-Lazio di sabato 1 novembre

Dopo due rimonte subite - e la sosta per le nazionali - le rossonere di Suzanne Bakker cercano il riscatto per tornare a vincere. L'occasione è fornita da Milan-Lazio, sfida che nella passata stagione ci ha regalato il primo successo casalingo in campionato. Ripetersi sarebbe importante, per muovere la classifica e affacciarci nel migliore dei modi a un mese davvero intenso. Per farlo la squadra ha bisogno del vostro sostegno: vi aspettiamo al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda, si gioca sabato 1 novembre alle 15.00.

Per Milan-Lazio è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ intero e 5€ il ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente allo stadio, raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Fiorenzuola dell'autostrada A1 ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze - e in treno, con la stazione di Fiorenzuola che dista meno di 1km a piedi: per informazioni sui collegamenti vi invitiamo a consultare la pagina di Trenitalia.

I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel giorno della partita.

MILAN-LAZIO, SERIE A WOMEN

SABATO 1 NOVEMBRE ORE 15.00

VELODROMO ATTILIO PAVESI - FIORENZUOLA D'ARDA

BIGLIETTI: 10€