Milan Femminile, la coach Bakker dopo la vittoria sulla Lazio: "Vittoria che serviva e che abbiamo meritato"

Nel post partita di Milan-Lazio, sfida vinta dalle rossonere per 4 a 2, la coach Suzanne Bakker è intervenuta ai microfoni di MilanNews per commentare la vittoria delle sue ragazze.

Una vittoria che serviva

"Si, ma anche che abbiamo meritato. Le ultime due partite hanno fatto male perché abbiamo perso subendo gol alla fine, ma adesso abbiamo "ucciso" la partita segnando a cinque minuti dalla fine e questo ci ha permesso di ampliare la differenza dalle nostre avversarie".