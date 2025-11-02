Milan Femminile, Van Dooren dopo la vittoria sulla Lazio: "Felici per aver conquistato i 3 punti"

Nel post partita di Milan-Lazio, sfida vinta dalle rossonere per 4 a 2, la calciatore Kayleigh Van Dooren è intervenuta ai microfoni di MilanNews per commentare la vittoria sulla formazione biancoceleste.

Una vittoria che serviva

"Siamo molto felici. Felici di aver chiuso la partita una volta che eravamo in vantaggio e di aver conquistato i tre punti".

Oggi tutto quello che hai provato ti è riuscito...

"Abbiamo fatto bei gol di squadra, cross dalle fasce. Quindi si, contente per esserci aiutate oggi".