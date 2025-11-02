Milan Femminile, Van Dooren dopo la vittoria sulla Lazio: "Felici per aver conquistato i 3 punti"
Nel post partita di Milan-Lazio, sfida vinta dalle rossonere per 4 a 2, la calciatore Kayleigh Van Dooren è intervenuta ai microfoni di MilanNews per commentare la vittoria sulla formazione biancoceleste.
Una vittoria che serviva
"Siamo molto felici. Felici di aver chiuso la partita una volta che eravamo in vantaggio e di aver conquistato i tre punti".
Oggi tutto quello che hai provato ti è riuscito...
"Abbiamo fatto bei gol di squadra, cross dalle fasce. Quindi si, contente per esserci aiutate oggi".
Pubblicità
MILAN FEMMINILE
Serie A Femminile, Milan show contro la Lazio: 4-2 finale, cuore e carattere per la squadra di Bakker
Le più lette
2 Newcastle, Howe su Thiaw: “Abbiamo provato a prenderlo tante volte. Lunga attesa ma n’è valsa la pena”
3 Achille Costacurta, racconto shock: fumo, droga, botte e un tentativo di suicidio. Ma ora guarda avanti
Primo Piano
Probabile formazione Milan: Leao e Nkunku in attacco, Bartesaghi e De Winter favoriti su Estupinan e Tomori
MN - Verso Milan-Roma: sorpresa Jashari e Tomori nei convocati. Assenti Pulisic, Gimenez e Rabiot. Tolti dalla lista Sia e Sala
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Baiocchini (Sky Sport): "Milan-Roma importante ma non decisiva. Chi in avanti? Credo possa giocare Leao"
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com