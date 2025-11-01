Serie A Femminile, Milan show contro la Lazio: 4-2 finale, cuore e carattere per la squadra di Bakker

Riparte la Serie A Women Athora con la quarta giornata e le emozioni non tardano ad arrivare. Il Parma strappa un pareggio in casa sul Napoli, mentre cresce l’attesa per il big match di domani tra Roma e Inter. Oggi tocca invece al Milan di Bakker, chiamato a reagire dopo la beffa contro la Fiorentina, per ritrovare morale e punti davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte c’è una Lazio in fiducia, reduce da un ottimo avvio di campionato: due vittorie e una sola sconfitta, quella contro la Juventus, che non ha comunque intaccato il secondo posto in classifica, a tre lunghezze dalla Roma capolista.

Il Milan però parte forte, anzi fortissimo. Dopo appena due minuti, Renzotti inventa l’assist perfetto per Van Dooren, che controlla e piazza il pallone nell’angolino per la rete che vale l’1-0 iniziale. Dall’altro lato, la Lazio prova a reagire al 13’ con una gran botta di Goldoni, ma Giuliani vola e la toglie dall’incrocio. Le rossonere continuano a spingere e al 18’ Van Dooren colpisce ancora: destro secco, palla bassa sul secondo palo e doppietta personale. Le biancocelesti però non mollano e al 21’ accorciano con un colpo da applausi di Martina Piemonte, precisa e letale in acrobazia, con la palla che termina nell’angolino della rete. Nel finale di tempo, al 41’, il Milan però riallunga: filtrante perfetto per Renzotti che salta la difesa e piazza il sinistro nell’angolino per il 3-1. Poco dopo arriva anche un gol annullato alla numero 7 rossonera per fuorigioco, ma il ritmo resta alto e il pubblico si diverte.

Nella ripresa la Lazio prova a riaprire la partita, ma sono le rossonere a creare le occasioni più pericolose. Al 51’ il Milan riparte in velocità e lancia Renzotti a tu per tu con il portiere, ma la numero 18 non trova la deviazione decisiva sotto porta. Tre minuti più tardi, però, la Lazio accorcia ancora: al 54’ è di nuovo Martina Piemonte a colpire, firmando la doppietta personale. Nonostante un possibile step in foot su Piga, la rete viene convalidata e il match si riapre. Al 60’ è Giuliani a metterci una pezza con un intervento super sulla conclusione di Oliviero, salvando il risultato. Sul ribaltamento di fronte, il Milan sfiora il poker con Ijeh, che di testa centra in pieno il palo esterno. La gara resta accesissima, e al 68’ la Lazio ha la grande occasione per il pari dal dischetto: il rigore però si stampa sul palo, lasciando il Milan ancora avanti. Al 77’ arriva il colpo del definitivo KO: filtrante perfetto per Ijeh, che si libera e scarica una conclusione potente alle spalle del portiere per il 4-2 finale. Un Milan intenso, concreto e spettacolare, capace di reagire con carattere e qualità dopo la sconfitta di Firenze. Tre punti pesanti, che danno fiducia e confermano la crescita del gruppo di Bakker.