Femminile, Bakker: "Oggi ho visto una squadra che ha combattuto fino al fischio finale"
MilanNews.it
L'allenatrice del Milan Femminile Suzanne Bakker ha parlato al termine della partita odierna, vinta per 2-1 contro la Juventus Women. Queste le sue dichiarazioni:
“Quello che ho visto oggi è stata una squadra che ha combattuto fino al fischio finale. In difesa siamo state attente, magari gli abbiamo concesso di più il possesso ma siamo rimaste compatte ed in controllo. Per me è stata una performance da squadra, non solo nelle titolari ma anche chi è subentrata. Se tutte giocano bene allora si può giocare da squadra in modo efficace, ed è quello che ho visto oggi. Non ci sono partite facili in questo campionato, bisogna sempre dare il 100%”.
Pubblicità
MILAN FEMMINILE
Le più lette
4 Idea Sorloth per l'attacco. Ceccarini: "Il Milan potrebbe giocarsi la carta di uno scambio con Gimenez"
Primo Piano
Conquistare Parma e la vetta della classifica: Allegri insegue le 100 vittorie sulla panchina del Milan
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com