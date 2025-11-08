Femminile, Bakker: "Oggi ho visto una squadra che ha combattuto fino al fischio finale"

L'allenatrice del Milan Femminile Suzanne Bakker ha parlato al termine della partita odierna, vinta per 2-1 contro la Juventus Women. Queste le sue dichiarazioni:

“Quello che ho visto oggi è stata una squadra che ha combattuto fino al fischio finale. In difesa siamo state attente, magari gli abbiamo concesso di più il possesso ma siamo rimaste compatte ed in controllo. Per me è stata una performance da squadra, non solo nelle titolari ma anche chi è subentrata. Se tutte giocano bene allora si può giocare da squadra in modo efficace, ed è quello che ho visto oggi. Non ci sono partite facili in questo campionato, bisogna sempre dare il 100%”.