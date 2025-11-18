Trofeo Galbiati, Giuliani premiata come miglior calciatrice

vedi letture

In occasione del Gran Galà del 3° Trofeo Italo Galbiati, Laura Giuliani ha ricevuto il Premio come migliore calciatrice per il calcio femminile. A premiare Laura, Marco Aldeghi, Responsabile Direzione territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM.



La Famiglia Galbiati e la commissione organizzatrice del Torneo hanno scelto di assegnare questo riconoscimento a Laura per celebrare gli importanti traguardi raggiunti durante la sua carriera sportiva e per sviluppo e la credibilità del calcio femminile italiano

Così ha commentato Laura: "Rappresento un movimento in grandissima crescita ed espansione, non solo a livello sportivo, ma anche a livello emotivo e culturale. Penso che il calcio femminile sia un apripista alle donne in ogni campo. Portando avanti questi valori, mi auguro che ci sia sempre un'apertura maggiore e curiosità per quello che è il mondo del calcio femminile. Ringrazio anche la mia squadra, perché se si vincono dei premi individuali è sempre grazie alla squadra".