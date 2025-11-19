Domenica anche il Milan Femminile contro il Sassuolo: biglietti in vendita

vedi letture

Terzo appuntamento casalingo del mese di novembre con le rossonere, e l'auspicio è che non ci sia due senza tre. Perché dopo le vittorie su Lazio e Juventus, la squadra di Bakker cercherà di fare bottino pieno contro il Sassuolo, per "vendicare" la sconfitta di inizio stagione in Women's Cup e la battuta d'arresto nell'ultimo turno di campionato in casa del Como Women. Per centrare la quarta vittoria in questa Serie A Women le rossonere avranno bisogno del sostegno di tutti i tifosi milanisti, l'appuntamento è al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda, domenica 23 novembre alle 15.30.

Per Milan-Sassuolo è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ intero e 5€ il ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Lo stadio è raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Fiorenzuola dell'autostrada A1 ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze - e in treno, con la stazione di Fiorenzuola che dista meno di 1km a piedi: per informazioni sui collegamenti vi invitiamo a consultare la pagina di Trenitalia.

I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel giorno della partita.

MILAN-SASSUOLO, SERIE A WOMEN

DOMENICA 23 NOVEMBRE ORE 15.30

VELODROMO ATTILIO PAVESI - FIORENZUOLA D'ARDA

BIGLIETTI: 10€