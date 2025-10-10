Milan Femminile, Babb operata in artroscopia al ginocchio sinistro

MilanNews.it
Oggi alle 17:10MILAN FEMMINILE
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

AC Milan comunica che Selena Babb, nella giornata di ieri, è stata sottoposta a un intervento in artroscopia per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.

L'intervento, eseguito presso la Casa di Cura la Madonnina, è perfettamente riuscito.

Dopo qualche giorno di convalescenza Selena inizierà da subito la riabilitazione.