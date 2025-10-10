Milan Femminile, Babb operata in artroscopia al ginocchio sinistro
MilanNews.it
AC Milan comunica che Selena Babb, nella giornata di ieri, è stata sottoposta a un intervento in artroscopia per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.
L'intervento, eseguito presso la Casa di Cura la Madonnina, è perfettamente riuscito.
Dopo qualche giorno di convalescenza Selena inizierà da subito la riabilitazione.
Pubblicità
MILAN FEMMINILE
Altro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!di Luca Serafini
Le più lette
1 Altro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!
2 Di Marzio racconta il ritorno di Kakà al Milan: "Galliani alle 2:30 mi scrisse: 'L'uomo del monte ha detto sì'. Ci tenevo molto"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pastore: "Allegri fuoriclasse nel gestire lo spogliatoio, per lo scudetto è corsa a tre. Milan non più Leao dipendente"
Franco OrdinePerché Scaroni ha permesso a De Siervo di bacchettare Rabiot? La caccia a Leao è senza senso
Antonio VitielloMilan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivisto
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com