Noemi Fedele è in stato di gravidanza: il comunicato del Milan

Noemi Fedele è in stato di gravidanza: il comunicato del MilanMilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 22:30MILAN FEMMINILE
di Federico Calabrese

Comunicato del Milan sulla calciatrice Noemi Fedele: "AC Milan è felice di annunciare che Noemi Fedele, portiere della Prima Squadra femminile rossonera, è in stato di gravidanza.

Per questo motivo, la calciatrice non potrà offrire il suo pieno contributo sportivo nella stagione corrente. Il Club si congratula con Noemi e le augura il meglio per questa nuova e speciale fase della sua vita".