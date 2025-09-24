MN - Femminile, Arrigoni: "Quest'anno vogliamo essere ancora più competitive"
Media Day per il Milan Femminile oggi al Centro Sportivo Vismara: allenamento a porte aperte per le ragazze di Suzanne Bakker che il weekend del 4 ottobre inizieranno il campionato. La centrocampista rossonera Giorgia Arrigoni, classe 2004, è intervenuta ai microfoni dell'inviato di MilanNews.it.
Due anni fa Scudetto e Viareggio con la Primavera, l'anno scorso miglior giovane del campionato... Quest'anno?
"I premi sono solo un riconoscimento, la cosa importante è lavorare sempre per essere la miglior versione di se stessi. Quest'anno cosa vinceremo non lo so ma vogliamo essere ancora più competitive e provare a vincere qualcosa"
Puoi essere fonte di ispirazione per tutte le nuove ragazze del gruppo?
"Mi auguro di essere una fonte di ispirazione: cerco sempre di aiutare le più piccole, le più grandi e chiunque. Cerco sempre di dare la mia esperienza: auguro a tante di vivere quello che ho vissuto io"
MN - Quest'anno può essere l'anno della tua consacrazione anche in Nazionale?
"Mi auguro che possa essere l'anno della consacrazione: io lavoro e speriamo di sì"
Come vi state preparando fisicamente e mentalmente?
"Ogni giorno ci focalizziamo e diamo il massimo dentro e fuori dal campo per essere pronte per l'inizio del campionato"
