Di Marzio racconta il ritorno di Kakà al Milan: "Galliani alle 2:30 mi scrisse: 'L'uomo del monte ha detto sì'. Ci tenevo molto"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso a Milan Vibes raccontando un aneddoto su Kakà al Milan: “Ho un bel ricordo del ritorno di Kakà al Milan. Trattativa notturna, dissi a Galliani che anche se si faceva notte fonda ci tenevo molto a sapere se arrivava il sì di Kakà, lui mi chiamò alle 2.30 e disse “l’uomo del monte ha detto sì.” ed ebbe poi la lucidità di chiedermi “ma lei ora questa notizia dove la da? Voi ora siete in replica..” e io spiegai con un po’ di imbarazzo che l’avrei data su “twitter...” erano da poco nati i social...".

IL FUTURO DI KAKA

Lo scorso lunedì sera lo stadio "Josè Alvalade" di Lisbona, casa dello Sporting Club, è stato teatro di una partita di beneficenza ribattezzata "Legends Charity Game" che ha visto impegnate sul campo diverse leggende della storia del pallone. Tra questi anche alcuni ex calciatori milanisti che hanno deliziato il pubblico sugli spalti. Al termine dell'evento ha parlato Ricardo Kakà, commentando la gara ma anche quello che potrebbe essere il suo futuro nel mondo del calcio.

Le parole, riportate da Gazzetta.it, dell'ex campione rossonero Ricardo Kakà dopo il match di beneficenza giocato in Portogallo: "Amo il calcio e ogni volta che posso tornare a giocare è speciale, soprattutto quando c'è un fine benefico. È stato bellissimo rivedere compagni e avversari di un tempo e sentire il calore dei tifosi, in particolare dei più giovani che non ci hanno mai visto da professionisti ma erano lì a sostenerci. Futuro? Un giorno mi piacerebbe gestire un club, sarebbe una sfida incredibile".