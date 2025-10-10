Borghi: “Tantissimi meriti ad Allegri. Ha trovato l’unico sistema per far rendere al massimo questi calciatori”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato l'inizio di stagione del Milan e soprattutto i meriti che l'allenatore Allegri ha fino a questo momento. Queste le sue parole.

"Allegri ha avuto due grandi meriti in questo inizio della sua avventura milanista, uno gestionale perchè è evidente vedendo il Milan in campo che ha portato compattezza all'interno del gruppo, ha portato voglia di applicarsi, di faticare, di essere presenti, di giocare, di credere e di arrivare con fame alle partite. Sembrano cose scontate ma sapete bene che nel calcio non ci sono, e non c'erano soprattuto nella scorsa stagione e forse neanche nell'ultima stagione di Pioli. Allegri ha riportato tutto questo e quindi è da sottolineare ancora una volta la sua capacità gestionale. Poi però Allegri ha dato una risposta ancora più forte sul piano delle scelte tecnico tattiche, perchè la rosa del Milan così com'era, anche con Rabiot, non era immediatamente identificabile in un modo di giocare in campo. Allegri è stato bravissimo a capire che l'unico modo per farla rendere era questo 3-5-2 molto asimmetrico, con dinamiche molto particolari, anche piuttosto lavorate e qua vengo alla figura sua e del suo staff che è un po' cambiato negli anni e che è diventato sempre più fondamentale e incidente nel compito dell'allenatore. Il Milan è una squadra che gioca sicuramente in modo diverso rispetto alla sua seconda Juve, che fa porzioni di partita stando più in alto, non cerca esclusivamente il blocco basso e l'uscita rapida per ribaltare il fronte".