U21, le formazioni ufficiali di Italia-Svezia: esordio dal 1' per Camarda, Bartesaghi titolare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:40News
di Lorenzo De Angelis

Silvio Baldini e Daniel Backstrom hanno scelto i rispettivi 11 di partenza per la partita di questo pomeriggio tra Italia e Svizzera per il primo turno di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Di seguito le formazioni ufficiali del match che si giocherà alle 18.15 al Dino Manuzzi di Cesena. 

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mané, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndrou; Cherubini, Camarda, Koleosho. A disposizione: Martinessi, Dellavalle, Idrissi, Pafundi, Fini, Fortini, Degasso, Berti, Ekhator. CT: Silvio Baldini. 

SVEZIA (4-3-3): Bishesari; Atwi, Bakolli, Zatterstrom, Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudri; Njie, Swedberg, Sonko. A disposizione: Picornell, Tolf, Bergvall, Kurtulus, Samuelsson, Ayari, Karlsson, Kanga, Kusi-Asare. CT: Daniel Backstrom. 