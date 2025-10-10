De Winter: "I tifosi italiani sono infuocati negli stadi, mi piace atmosfera aggressiva"

Koni De Winter, difensore belga che è stato uno degli acquisti del Milan nel corso della campagna estiva di calciomercato, ha parlato in un'intervista a Nieuwblad Sport direttamente dal ritiro del Belgio da cui è stato convocato per questa seconda sosta Nazionali stagionale. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni al quotidiano belga.

Riesci ancora a uscire tranquillo, ora che giochi per il Milan?

“I tifosi italiani sono infuocati negli stadi – mi piace quell’atmosfera aggressiva – ma fuori ti lasciano in pace. L’unico della squadra che scatenerebbe il caos in un ristorante è Luka Modrić. Ma d’altronde… quando sei così incredibilmente forte, è normale.”