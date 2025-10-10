De Winter: "I tifosi italiani sono infuocati negli stadi, mi piace atmosfera aggressiva"
MilanNews.it
Koni De Winter, difensore belga che è stato uno degli acquisti del Milan nel corso della campagna estiva di calciomercato, ha parlato in un'intervista a Nieuwblad Sport direttamente dal ritiro del Belgio da cui è stato convocato per questa seconda sosta Nazionali stagionale. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni al quotidiano belga.
Riesci ancora a uscire tranquillo, ora che giochi per il Milan?
“I tifosi italiani sono infuocati negli stadi – mi piace quell’atmosfera aggressiva – ma fuori ti lasciano in pace. L’unico della squadra che scatenerebbe il caos in un ristorante è Luka Modrić. Ma d’altronde… quando sei così incredibilmente forte, è normale.”
Pubblicità
News
MN - Il pensiero di Pastore: "Modric e Rabiot due acceleratori di gioco e di mentalità, due cose che sono mancate terribilmente negli ultimi anni"
Altro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!di Luca Serafini
Le più lette
1 Altro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!
2 Di Marzio racconta il ritorno di Kakà al Milan: "Galliani alle 2:30 mi scrisse: 'L'uomo del monte ha detto sì'. Ci tenevo molto"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Hamsik: "Nel 2011 ero vicino al Grande Milan. Ma non ho rimpianti: sono napoletano dentro"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pastore: "Allegri fuoriclasse nel gestire lo spogliatoio, per lo scudetto è corsa a tre. Milan non più Leao dipendente"
Franco OrdinePerché Scaroni ha permesso a De Siervo di bacchettare Rabiot? La caccia a Leao è senza senso
Antonio VitielloMilan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivisto
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com