"Ad alta voce": la campagna della Figc nella giornata della Salute Mentale

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Nella Giornata Mondiale della Salute Mentale la Figc lancia la campagna 'Ad Alta Voce' con l'obiettivo di richiamare l'attenzione su un argomento di grande valenza sociale. L'iniziativa, realizzata con la collaborazione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Federazione e dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, coinvolge 10 componenti delle Nazionali A femminile e maschile che danno voce a pensieri e riflessioni sul tema raccolte tra gli atleti della DCPS (che conta circa 3000 tesserati) e tra i pazienti di neuropsichiatria dell'ospedale romano. Per l'Italdonne hanno partecipato il ct Andrea Soncin e le calciatrici Agnese Bonfantini, Laura Giuliani, Eleonora Goldoni e Annamaria Serturini. Per la Nazionale maschile i volti e le voci sono del ct Gennaro Gattuso e dei calciatori Manuel Locatelli, Daniel Maldini, Riccardo Orsolini e Sandro Tonali. "La Figc rinnova il suo impegno nel campo della sostenibilità sociale - le parole del presidente Gabriele Gravina - con un'attenzione particolare alla salute mentale.

Con il coinvolgimento delle Azzurre e degli Azzurri, 'Ad Alta Voce' vuole essere una carezza verso coloro che soffrono di questi disagi e una forte e concreta assunzione di responsabilità. Parlare di questi argomenti, non tacerli, è l'unica modalità che porta ad attenuare il crescente malessere e favorisce la piena inclusione, nello sport e nella società civile". "Siamo grati alla Figc per la campagna - dichiara il presidente del Bambino Gesù, Tiziano Onesti - Affrontare la salute mentale con trasparenza e dignità è un dovere verso le nuove generazioni". Sempre a proposito di salute mentale, domani al Viola Park di Firenze è in programma un eventoorganizzato dalla DCPS della FIGC in collaborazione con la Fiorentina, in cui avrà luogo il panel 'A testa alta - Il calcio come spazio di salute mentale e crescita personale'. (ANSA).