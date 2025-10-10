Le formazioni ufficiali di Francia-Azerbaigian: titolari Maignan e Rabiot, Nkunku parte dalla panchina

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10News
di Lorenzo De Angelis

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Francia-Azerbaigian, sfida valida per il settimo turno di qualificazioni ai prossimi Mondiali. 

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Thuram, Rabiot; Coman, Olise, Ekitike; Mbappé. A disposizione: Samba, Chevalier, Digne, Koundé, Konaté, L. Hernandez, Camavinga, Koné, Akliouche, Mateta, Nkunku, Thuavin. CT: Didier Deschamps. 

AZERBAIGIAN (5-4-1): Mahammadaliev; Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev; Bayramov, Khaybulaev, E. Makhmudov, Ahmadzada; Emreli. A disposizione: Bayramov, Ceferov, Mammadov, Khachayev, Huseynov, Dashdamirov, Huseynov, Haciyev, Nuriev, Dadasov, Akundzade, Qurbanli. CT: Aykhan Abbasov.