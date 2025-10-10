Le formazioni ufficiali di Belgio-Macedonia del Nord: Saelemaekers titolare

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Belgio-Macedonia del Nord, sfida valida per il settimo turno di qualificazioni ai prossimi Mondiali. 

BELGIO (4-3-3): Courtois; Castagne,m Debast, Theate, De Cuyper; Vanken, Raskin, De Bruyne; Saelemaekers, Trossard, Doku. A disposizione: Vandervoordt, Sels, Mechele, Meunier, Witsel, Seys, Lukebakio, Vanhoutte, Onana, Batshuayi, Fofana, Opena. CT: Rudi Garcia

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Askovski, Alioski; Atanasov, Barghi, Musliu, Elmas; Miovski, Kostandinov. A disposizione: Iliev, Aleksovski, Serafimov, Despotovski, Velovski, Churlinov, Stankovski, Babunski, Alimi, Trajkovski, Ristosvki, Rastoder. CT: Blagoja Milevski. 