Nesta rivela quali sono state le due partite che "gli hanno condizionato il sonno"

Alessandro Nesta è stato protagonista di una lunghissima e bellissima intervista al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. Un tuffo nella carriera di uno dei centrali di difesa più forti della storia del calcio che, tra i punti più alti della sua traiettoria, ha avuto anche la duratura e fortunata esperienza al Milan, squadra di cui ha fatto letteralmente la storia. Il difensore romano ha parlato di tutto e in particolare di quella sua squadra rossonera: delle vittorie, delle sconfitte, di Berlusconi, Ancelotti, Maldini e tanti altri personaggi di rilievo. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Istanbul: “Tranvate grosse ne ho prese due, di finali che mi hanno condizionato il sonno: quella con il Liverpool e quella con la Francia a Euro 2000. Non è possibile fare una cosa del genere: siamo 3-0, per me Benitez ha fatto dei cambi per non prendere il quarto e il quinto, loro erano in balia e noi non avevamo mai fatto una partita così. C’era solo un giocatore che teneva in piedi la baracca ed era Steven Gerrard, stava ovunque. Rientriamo nel secondo tempo: qualcuno ha detto che abbiamo festeggiato, non è vero anzi discutevamo. Poi loro ci fanno tre gol ma la gente scorda la parata di Dudek su Sheva sulla riga: non hai la forza per tirare via dalla porta una palla così. Io credo un po’ nel destino: doveva andare così. A volte succedono cose che non succederanno mai più nella vita”