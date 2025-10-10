MN - Il pensiero di Pastore: "Modric e Rabiot due acceleratori di gioco e di mentalità, due cose che sono mancate terribilmente negli ultimi anni"

Giuseppe Pastore, giornalista e noto opinionista e appassionato di sport per Cronache di Spogliatoio è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, la situazione del Milan in queste prime fasi di campionato e l’impatto, incredibilmente produttivo della coppia Tare e Allegri. Di questo e molto altro ne ha parlato così Pastore: ecco le sue dichiarazioni.

Sui campioni di questo Milan

“Modric e Rabiot sono due acceleratori di gioco e di mentalità, due cose che sono mancate terribilmente negli ultimi anni. E il gioco, se hai questo Modric diventa tutto più facile, non mi aspettavo potesse avere un peso così. È uno dei giocatori più forti degli ultimi 30 anni. Infatti, non credo che Pulisic sia il giocatore più importante e decisivo, è uno dei giocatori più affidabili, questo sì perché è molto duttile. Credo che il giocatore più forte del Milan sia Modric, per la semplicità e capacità di giocare così a 40 anni. E poi Rabiot, importantissimo per questa squadra. Il Milan con lui non subisce più troppi tiri in area”.

IL CALENDARIO DEL MILAN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN