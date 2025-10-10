Di Marzio: “Florenzi andò al Milan perchè non era nei piani dei Friedkin”

Nella prima puntata di "My Vibes", il nuovo format di Milan Vibes, Gianluca Di Marzio si è raccontato e ha parlato di alcuni episodi curiosi che ha vissuto nel corso della sua carriera. Parlando di Mourinho, il giornalista racconta di quando anticipò il trasferimento di Florenzi al Milan. Queste le sue parole.

"Mou è un grande comunicatore, ricordo quando Florenzi si trasferì al Milan…noi lo anticipammo, feci un pezzo sul mio sito dicendo che Florenzi andava al Milan perché non rientrava nei piani di Mourinho, mi chiamò e mi disse che leggeva quello che scrivevo e che non era vero che Florenzi non rientrava nei suoni piani, ma non rientrava in quelli dei Friedkin per il suo stipendio.”