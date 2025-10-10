Trezeguet sulla finale di Manchester: "Il rammarico più grande della mia carriera"

vedi letture

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, è intervenuto sul palco del Festival dello Sport a Trento durante la sua intervista il francese è tornato anche sulla finale di Champions League del 2003 a Manchester persa ai rigori dai bianconeri contro il Milan. Ecco le sue parole: "La Juve aveva questa idea di dover vincere e che il resto non contasse.

Moralmente arrivammo meglio del Milan a quella finale, non fu una partita bella, ma quello che contava era vincere e non ci siamo riusciti. Quello è stato il mio rammarico più grande della carriera. Vedendo i grandi giocatori che arrivarono gli anni successivi pensavo di tornarci, in finale, invece non ci riuscimmo più" riporta tuttomercatoweb.com.

