Il presidente della Fifa celebra sui social il debutto in Serie A del figlio di Buffon
(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Quella del calcio è una grande famiglia, una storia fatta di emozioni cicliche. Per questo accolgo con felicità l'esordio in Serie A - con il Pisa - di Louis Thomas Buffon, figlio del mitico Gianluigi Buffon vincitore della Coppa del Mondo nel 2006 con gli Azzurri. Come si dice in Italia: buon sangue non mente". Con un post sul proprio profilo Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha salutato il debutto di Louis Thomas Buffon in Serie A con la maglia del Pisa contro il Bologna. (ANSA).
