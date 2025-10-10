Condò: "Se Leao sarà recuperato da Allegri? Non lo so, non dipende da Allegri ma da Leao stesso"

Presente a Trento in occasione del Festival dello Sport, Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato così a tuttomercatoweb.com della corsa scudetto: "Delle prime 6-7 non escludo nessuno, Milan e Roma sono partite molto bene, la Fiorentina è partita molto male nella griglia iniziale che tutti ci aspettavamo. Se la lotta sarà fra Napoli, Inter e Milan? Secondo me sono le tre che hanno fatto vedere di poter competere. La Roma ha fatto molte cose per dimostrarlo e se uno dei suoi attaccanti iniziasse a segnare potrebbe diventare competitiva per lo scudetto. La Juventus al momento è ancora un gran casino, penso debba cedere un centravanti a gennaio e prendere un centrocampista per equilibrare la rosa".

In merito al futuro di Dusan Vlahovic e a quello di Rafael Leao, Condò ha spiegato: "Credo che la Juventus cercherà di cedere Vlahovic. Se può andare al Milan? No, credo che andrà all'estero. II Milan penso resterà così, sennò non avrebbe preso Nkunku. Poi Allegri gioca con due giocatori offensivi, quindi 4 giocatori gli bastano. Se Leao sarà recuperato da Allegri? Non lo so, non dipende da Allegri ma da Leao stesso, chiaro che col passare degli anni le possibilità diminuiscono...".

