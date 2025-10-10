U21, Zachary Athekame titolare in Svizzera-Islanda

Oggi alle 17:49
di Manuel Del Vecchio

Zachary Athekame è titolare con la Svizzera Under 21 nella sfida contro l'Islanda per le Qualificazioni ad EuroU21 del 2027. Fischio d'inizio alle ore 18:30.

SVIZZERA U21: Huber; Athekame, Ogbus, Nyakossi, Freimann; Meitchtry, Tsawa, Keller; Chipperfield; Vogt, Giger.