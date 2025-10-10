Caprile: "Essere accostati ai top club fa piacere: ma la mia testa è sul Cagliari"

Elia Caprile, portiere classe 2001, sta vivendo la sua prima stagione completa da giocatore del Cagliari a titolo definitivo. L'estremo difensore veneto è stato riscattato dal Napoli nel corso dell'ultima estate dopo che aveva giocato sei mesi in prestito gratuito in Sardegna nella passata stagione. L'estremo difensore ha fatto benissimo sull'isola l'anno scorso e sta facendo benissimo anche in questa prima parte di annata, dimostrando di stare arrivando alla sua piena maturità calcistica.

Non è un caso che Caprile sia finito già nel mirino di alcuni top club. Nello specifico, oggi il QS ha parlato dell'interesse sia di Milan che di Inter per l'estremo difensore rossoblù che oggi ha una valutazione di 35 milioni di euro. Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Caprile ha parlato così dell'interesse dei grandi club nei suoi confronti: "Fa piacere sentirsi accostati a top club. Però la mia testa è sul Cagliari, sono concentrato ad aiutare tutti nel raggiungimento della salvezza".