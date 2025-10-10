Pardo: "Allegri ha sul tavolo il tema Leao: è bravo e lo è sempre stato"

Pierluigi Pardo, voce di DAZN e giornalista sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine della giornata inaugurale del Festival dello Sport 2025 a Trento e ha parlato anche del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Un pensiero sul Milan?

"Allegri è bravo e lo è sempre stato, al di là di ciò che dice qualcuno. E continua a fare l'Allegri, ovvero l'allenatore pragmatico che riesce a seconda del materiale umano a disposizione a praticare un certo tipo di qualità. Adesso ha una squadra di qualità e si comincia a vedere. Ha sul tavolo il tema Leao, cioè come inserire un giocatore oggettivamente molto importante in questo ingranaggio, e il fatto di non avere le coppe può essere un vantaggio"