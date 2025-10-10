MN - Pastore su Leao: "Non è un fuoriclasse, è un progetto di un grande giocatore ma a 26 anni è arrivato al momento della verità"

Giuseppe Pastore, giornalista e noto opinionista e appassionato di sport per Cronache di Spogliatoio è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, la situazione del Milan in queste prime fasi di campionato e l’impatto, incredibilmente produttivo della coppia Tare e Allegri. Di questo e molto altro ne ha parlato così Pastore: ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Leao

“Leao non è un fuoriclasse, è un progetto di grande giocatore che a 26 anni è arrivato al momento della verità. Questo Allegri non sa più come ripeterlo, lo ha detto chiaramente anche prima di Juve-Milan. A 26 anni se non riesci a capire l’importanza di una svolta, di una crescita allora è complicato. Adesso mi sembra sia passato al bastone e non più alla carota, perché il Milan non è più Leao dipendente. Ci sono giocatori che dovrebbero stimolare Rafa alla crescita, come Tomori o Pavlovic per dirci”.

IL CALENDARIO DEL MILAN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN