MN - Pastore su Leao: "Non è un fuoriclasse, è un progetto di un grande giocatore ma a 26 anni è arrivato al momento della verità"
Giuseppe Pastore, giornalista e noto opinionista e appassionato di sport per Cronache di Spogliatoio è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, la situazione del Milan in queste prime fasi di campionato e l’impatto, incredibilmente produttivo della coppia Tare e Allegri. Di questo e molto altro ne ha parlato così Pastore: ecco un estratto delle sue dichiarazioni.
Su Leao
“Leao non è un fuoriclasse, è un progetto di grande giocatore che a 26 anni è arrivato al momento della verità. Questo Allegri non sa più come ripeterlo, lo ha detto chiaramente anche prima di Juve-Milan. A 26 anni se non riesci a capire l’importanza di una svolta, di una crescita allora è complicato. Adesso mi sembra sia passato al bastone e non più alla carota, perché il Milan non è più Leao dipendente. Ci sono giocatori che dovrebbero stimolare Rafa alla crescita, come Tomori o Pavlovic per dirci”.
IL CALENDARIO DEL MILAN
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan