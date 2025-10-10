Fiorentina, Pioli: "Abbiamo un calendario tosto e pensiamo alle prossime sfide"

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - La sconfitta contro la Roma affonda sempre più la Fiorentina nella lotta per la retrocessione, anche se come sottolineato da Stefano Pioli oggi la prestazione c'è stata con pali, traverse, occasioni da gol create, ma continua a mancare il risultato: "Abbiamo fatto la partita con grande generosità e la giusta qualità, compattezza le parole del tecnico - Ma i dettagli hanno fatto la differenza. Oggi dispiace per tutti. La prestazione c'è, il risultato no". "Mi aspettavo un risultato diverso per quello che abbiamo creato - ha aggiunto - Quando vai in vantaggio in quel modo, alla fine la devi vincere. Avevo detto alla squadra che la Roma è una squadra cinica e noi dovevamo essere come loro ma invece abbiamo subito due gol dove la collaborazione non c'è stata. Non ci possiamo attaccare alla fortuna o alla sfortuna. La classifica la vediamo, è brutto aver perso ancora in casa". Dopo sei giornate di campionato la Fiorentina ha solo tre punti in classifica e per alcuni la posizione dell'allenatore potrebbe essere a rischio: "Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati - ha aggiunto Pioli - Siamo tutti uniti, abbiamo un calendario tosto e pensiamo alle prossime sfide. Sono preoccupato per i risultati, per la poca attenzione ai dettagli. Sarei preoccupato se la squadra fosse timorosa e non lottasse. Oggi abbiamo avuto delle lacune e gli avversari ci hanno punito". Moise Kean, nonostante un gran gol (il primo stagionale in campionato) è deluso e amareggiato per i risultati che non stanno arrivando: "Abbiamo avuto sfortuna, con un palo e una traversa, anche l'occasione di Gosens.

La Roma è un'ottima squadra. Ci è andata un po' di sf…. Continueremo a lavorare e impareremo da queste sconfitte. Possiamo fare grandi cose, siamo un'ottima squadra. Ne usciremo positivi, credo molto in questa squadra. Crediamo in noi, il mister per primo. Faremo un'ottima stagione. L'importante è non abbassare la testa. La classifica? Può cambiare sicuramente. Nel calcio è così. Io sono fiducioso, le cose possono cambiare in fretta". (ANSA).