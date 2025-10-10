Capello: "Il Milan con gli anziani Modric e Rabiot sta facendo qualcosa di veramente interessante"

Presente a Trento al Festival dello Sport 2025, Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in merito a questo inizio di campionato: "Dalla competitività assoluta da parte del Napoli, il ritorno dell'Inter come squadra, come fiducia all'allenatore e dal Milan che con due 'anziani' come Modric e Rabiot sta facendo di qualcosa veramente interessante: far capire ai giovani che con la qualità e la volontà si può andare lontano".

Leao deve farci capire chi è. "Ha grandi doti, è che si perde durante la partita. Non è sempre dentro la gara, specialmente nella fase difensiva. Ha trovato un allenatore che sembra avergli messo le unghie addosso. Speriamo che non lo ferisca ma riesca a svegliarlo".

La Juventus? "La Juventus secondo me non ha ancora l'equilibrio giusto e quel centrocampo che dia quella garanzia di essere forte quando si difende e in attacco quella fantasia che dà Modric, tanto per capirci. E' legata ai due esterni ma la cosa vera è che le punte non sono quelle che speravano avendo speso tanto".

