Uefa, Ceferin torna sul tema Superlega: nessuna apertura

Uefa, Ceferin torna sul tema Superlega: nessuna aperturaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20News
di Federico Calabrese

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è stato il grande protagonista nell’apertura della 32ª assemblea generale della European Football Clubs. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate da Tuttosport"L’Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale e dal di fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport, ma noi non organizzeremo mai una competizione per 12 club.

Promuoviamo un calcio inclusivo e che sia un’ancora nei momenti difficili che viviamo. Il calcio è un posto dove apparteniamo tutti. Davanti a crisi politiche e sociali abbiamo bisogno di qualcosa che unisca e il calcio ha questo ruolo e dobbiamo conservarlo".