Uefa, Ceferin torna sul tema Superlega: nessuna apertura

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è stato il grande protagonista nell’apertura della 32ª assemblea generale della European Football Clubs. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate da Tuttosport: "L’Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale e dal di fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport, ma noi non organizzeremo mai una competizione per 12 club.

Promuoviamo un calcio inclusivo e che sia un’ancora nei momenti difficili che viviamo. Il calcio è un posto dove apparteniamo tutti. Davanti a crisi politiche e sociali abbiamo bisogno di qualcosa che unisca e il calcio ha questo ruolo e dobbiamo conservarlo".