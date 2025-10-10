Nesta elogia Thiago Silva: "Mi ha allungato la carriera: dopo due partite ho detto a Galliani che era fortissimo"

vedi letture

Alessandro Nesta è stato protagonista di una lunghissima e bellissima intervista al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. Un tuffo nella carriera di uno dei centrali di difesa più forti della storia del calcio che, tra i punti più alti della sua traiettoria, ha avuto anche la duratura e fortunata esperienza al Milan, squadra di cui ha fatto letteralmente la storia. Il difensore romano ha parlato di tutto e in particolare di quella sua squadra rossonera: delle vittorie, delle sconfitte, di Berlusconi, Ancelotti, Maldini e tanti altri personaggi di rilievo. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Thiago Silva: “Quando me ne sono andato via gli ho detto guarda che tu diventi più forte di me. Fortissimo: è arrivato da noi che aveva avuto la tubercolosi a Mosca e per poco non muore. Il Milan fa un acquisto e nessuno lo conosceva. Sembrava bravino in allenamento: dopo due partite sono andato da Galliani e gli ho detto che era fortissimo. A me ha allungato la carriera: se ho fatto tre anni in più è merito suo”