Serie A Women, la classifica dopo la seconda giornata
Termina la seconda giornata di Serie A Women, con il Milan Femminile che alle 12.30 di domenica è stato sconfitto in casa, in rimonta, 2-1 dalla Roma. Rossonere ferme ai 3 punti conquistati nel primo turno. Risultati e classifica.
Serie A Women 2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Lazio-Genoa 2-1
9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)
Juventus-Como Women 0-1
84’ Nischler
Fiorentina-Inter
41’ Polli (I), 45’+1’ Snerle (F), 49’ Omarsdottir (F), 90’2’ Santi (I)
Domenica 12 ottobre
Milan-Roma 1-2
76' De Sanders (M), 83' Corelli (R), 90+1' Giugliano (R)
Ternana Femminile-Napoli Women 3-4
3' Pastrenge (T), 19' Floe (N), 44' Muth (N), 45+3' Brooks (N), 53' Kozak (N), 64' Pirone su rig. (T), 94' Massimino (T)
Parma-Sassuolo 2-1
43' Caiazzo (S), 57' Pondini (P), 91' Cox (P)
Classifica: Roma 6, Lazio 6, Napoli Women 6, Inter 4, Milan 3, Como Women 3, Parma Femminile 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Genoa 0, Fiorentina 1, Ternana Femminile 0
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan