Moretto: "Impossibile che Tonali lasci Newcastle a gennaio: Juve squadra più attenta"

Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto sul canale YouTube in collaborazione con Fabrizio Romano per fornire qualche dettaglio su alcune trattative che potrebbero scaldarsi in vista della sessione di mercato di gennaio, anche se ancora nessuna certamente intavolata o in stato avanzata. Tra i nomi più chiacchierati c'è senza dubbio quello di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan.

Le parole di Matteo Moretto: "Le dichiarazioni di Tonali hanno acceso le fantasie di tantissimi tifosi, soprattutto in Italia e soprattutto al Milan: ha sempre lasciato una porticina aperta al suo ritorno in rossonero. Voglio raccontarvi lo scenario più probabile in questo momento, considerando che siamo a metà ottobre. Al momento è praticamente impossibile pensare che Tonali possa lasciare il Newcastle a gennaio, se ne riparlerà a giugno: le squadre interessate dovrà lavorarci per il prossimo anno. Da gennaio 2025 la squadra che ci ha lavorato con maggior forza è la Juventus, quella di Cristiano Giuntoli: ci sono stati contatti, incontri, dialoghi. La Juve ha provato ad approfondire la situazione, soprattutto attraverso l'entourage del giocatore. A oggi la squadra più attenta resta la Juventus oltre alle tante squadre estere di Premier e non solo"