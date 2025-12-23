Fatta per l'attaccante, sotto con il difensore: da Disasi a Gomez, le ultime
Dopo aver chiuso per Niclas Fullkrug, adesso il Milan si concentrerà su un difensore da regalare a Massimiliano Allegri per dargli più opzioni in quella zona di campo. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: Axel Disasi del Chelsea è stato proposto e riproposto, ma al momento non è un’opzione che convince.
Un altro nome è quello che porta a Joe Gomez del Liverpool, cercato in estate dopo Akanji e prima di prendere Odogu: il calciatore sta vivendo una fase delicata nei Reds visto che sono in difficoltà numerica proprio in difesa e non sarebbero aperti ad una sua eventuale partenza. Allegri vorrebbe prendere un giocatore che possa giocare sia da centrale di difesa nella linea a tre e che possa ben adattarsi anche come terzo.
