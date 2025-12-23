Milan-Como si giocherà a San Siro, da decidere la data: gli scenari

La novità delle ultime ore è il dietrofront riguardo Milan-Como a Perth. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sono state dichiarate inaccettabili alcune condizioni poste dall'Asian Football Confederation. Adesso resta la questione di dove e quando programmare Milan-Como.

San Siro a inizio febbraio sarà occupato dalle cerimonie legate alle Olimpiadi invernali: la gara si giocherà comunque al Meazza, ma a febbraio inoltrato, nella prima data utile tra il 17 e il 24 del mese. Simonelli ha spiegato: "Dovremo aspettare il 31 gennaio". A quel punto sarà chiaro se e quando lo stadio servirà all’Inter per gli eventuali spareggi di Champions League.