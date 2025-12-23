Milan, ecco Fullkrug. E Allegri intanto recupera Leao: il punto sull'attacco

Comincia a delinearsi il nuovo attaccante del Milan. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: ieri a Milano è arrivato Niclas Füllkrug, ma Massimiliano Allegri può comunque già sorridere poiché ieri Rafael Leao si è allenato in gruppo e sarà a disposizione per la partita con il Verona di domenica.

Già due giorni fa il portoghese era apparso in ottime condizioni nell’ultimo allenamento personalizzato svolto a Milanello: è ipotizzabile che Allegri vada a riproporre la coppia titolare formata proprio dal portoghese e Christian Pulisic. Poi, dal 2 gennaio, avrà a disposizione anche Füllkrug, in attesa del ritorno di Santiago Gimenez che ne avrà almeno fino a febbraio.